Lynč v Kongu: Rozzuřený dav zabil muže a ženu, pokládal je za islamisty

Ve městě roste frustrace místních, podle nichž konžské bezpečnostní složky ani mise OSN MONUSCO nejsou schopné proti ozbrojencům účinně zasáhnout.

Podle zpravodaje AFP dav zaútočil na jednoho muže a ženu, kteří na sobě měli civilní oblečení a chystali se nastoupit do taxíku. "Neměli doklady, snažili se utéci a našli jsme u nich v batohu náboje, vojenské uniformy a zásobníky," řekl AFP jeden ze svědků na místě. "Byli to příslušníci ADF, kteří chtěli provést operaci proti obyvatelstvu, a my jsme je zneškodnili," dodal.

Na místo dorazila armáda, která o chvíli později střílela do vzduchu, aby zabránila dalšímu podobnému incidentu. Událost nyní vyšetřuje policie.

V Beni tento týden vypuklo několik potyček mezi rozzuřenými obyvateli a bezpečnostními složkami. Protestující v pátek napadli tábor mise OSN MONUSCO a částečně ho vypálili. Armáda i příslušníci MONUSCO dav rozháněli ostrou střelbou a několik lidí zabili. OSN uvedla, že incidenty vyšetřuje.

Konžská armáda oznámila 30. října zahájení "rozsáhlého tažení" proti ADF, jež tvoří převážně ugandští muslimští rebelové, kteří se na východě Konga usídlili před více než dvaceti lety. Útoky ozbrojenců se však od té doby jen vyhrotily. MONUSCO minulý týden bez bližších podrobností oznámilo, že zahájí společné operace s konžskou armádou.

Beni dnes krátce navštívil tajemník OSN pro mírové operace Jean-Pierr Lacroix. Navštívil napadenou základnu MONUSCO a setkal se rovněž s vedením konžského generálního štábu a regionálními činiteli.

MONUSCO má k dispozici v Kongu asi 16.000 mužů. Mandát mise musí do konce roku prodloužit Rada bezpečnosti OSN. Jde o jednu z nejdražších mírových misí s ročním rozpočtem kolem jedné miliardy eur (25,5 miliard korun).