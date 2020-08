Mauricius čelí ekologické katastrofě. Z lodě uniklo už přes 1000 tun paliva

"Hluboce se omlouváme za obrovské potíže, které jsme způsobili," uvedl výkonný viceprezident společnosti Akihiko Ono na tiskové konferenci v Tokiu. Dodal, že firma udělá "vše, co je v jejích silách, aby tuto záležitost vyřešila". Podle agentury Reuters se na lodi stále nachází zhruba 2500 tun pohonných hmot.

Plavidlo 25. července najelo na korálový útes v Indickém oceánu a jeho posádka byla evakuována. Z lodě pak začalo unikat palivo v důsledku praskliny v palivové nádrži.

So this is happening at the east coast of #Mauritius right now. pic.twitter.com/PpkuxzT85Y