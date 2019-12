Migrační krize na ústupu? Nová čísla z Tuniska

Tuniské úřady za letošek k 5. prosinci zadržely 4625 utečenců, kteří se snažili dostat přes Středozemní moře. V roce 2018 to přitom bylo přes 7000 lidí. Letos zastavené osoby byly z 61 procent Tunisané a z 39 procent cizinci, kteří pocházeli především ze subsaharské Afriky. Poměr zachycených cizinců tak meziročně výrazně stoupnul, což organizace přičítá zhoršené bezpečnostní situaci v sousední Libyi, kvůli níž se migranti přesouvají do okolních zemí.

Podle organizace je pokles zadržených částečně způsoben tím, že se utečenci lépe přizpůsobili práci policie. Velikost lodí s migranty se například letos zmenšila, když se mezi převaděči rozšířila informace, že má pobřežní stráž radary schopné zaznamenat jen lodě delší než deset metrů.

Statistiky ale také ukazují, že do Evropy letos z Tuniska doplulo méně migrantů než loni. V roce 2018 jejich počet překračoval 6000, zatímco tento rok to bylo jen 3782. Do Itálie dorazilo 2646 utečenců, 904 jich připlulo do Španělska a zbytek na Maltu či do Chorvatska.

Podle organizace také stále větší počet migrantů z Tuniska míří raději přes Maroko do Španělska, protože se obávají, že by mohli být po příjezdu do Itálie navráceni do Afriky. Z Tuniska však přesto vyplouvají raději než ze sousední Libye, odkud je cesta do Evropy považována za velice nebezpečnou.

Pro cestu z Tuniska do Itálie si utečenci většinou vybírají oblast kolem přístavu Sfax na východě země. Každý rok jich ale mnoho zemře, když se jejich často přetížená plavidla na moři převrhnou.