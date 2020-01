Mohutná exploze. Islamisté zaútočili nedaleko somálského parlamentu

"Zdá se, že šlo o auto naložené výbušninami, ale neznáme zatím bližší detaily," řekl agentuře AFP somálský bezpečnostní příslušník. "Exploze byla velice silná, viděl jsem kouř a několik hořících vozidel," řekl AFP svědek na místě.

A loud explosion explosion believed to be a car bomb went off in #Somalia's capital #Mogadishu near the presidential palace known as “Villa Somalia”. There has been casualties but the exact amount isn’t known. pic.twitter.com/e0LRP4wADd