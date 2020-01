Epidemie horečky lassa propukává v zemích západní Afriky opakovaně. Podle odhadů německého Institutu Roberta Kocha jí každoročně onemocní 300.000 lidí.

Lassa fever is in Nigeria.

163 people across 9states.

24 are dead.



2 doctors dead.

1 pregnant woman dead.



If you are in:

Edo, Ondo, Imo, Ebonyi, Kano, Delta, Taraba, Plateu, Bauchi

Pls beware.



It has NO cure. ONLY prevention.



It takes 1second to retweet.

Share for awareness. pic.twitter.com/jaGzUpTAmT