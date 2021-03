Obědová krabička nebo Energický centurion. Svět se baví názvy lodí v Suezu

Mezi jmény, která upoutala jejich pozornost, je například Nautical Deborah (Námořní Deborah), Thor Courage (Thórova odvaha), anebo docela obyčejný Chris. "Myslím, že jsem právě našel nejlepší jméno lodi všech dob," napsal na twitter jeden z uživatelů, který mezi čekajícími plavidly objevil Námořní Deboru. "Je to jako u dostihových koní, kdy hříbata dostávají jména po rodičích?" ptá se další uživatel.

Poté, co se tento týden napříč Suezským průplavem zaklínila téměř 400 metrů dlouhá loď Ever Given, zůstala před ústím kanálu zablokovaná pestrá směsice plavidel, mezi nimiž je 41 velkých nákladních lodí, desítky tankerů - a nejméně jedna ruská vojenská loď.

A zvídaví uživatelé internetu z lodních databází vylovili i další lingvistické perličky v podobě jmen Energy Centurion (Energický centurion), Bulk Venus (Mohutná Venuše), stejně jako Friendship Express (Rychlík přátelství) či Lunchbox (Obědová krabička).

Podivná jména lodí plavících se po světových mořích mohou být spojená s lokací dvou velkých mezinárodních středisek pro registraci plavidel v Nigérii a na Marshallových ostrovech, kde k některým jazykovým perličkám mohla přispět jazyková bariéra.

"Mnoho společností pojmenovává lodi podle řeckých postav, jako je Thór či Venuše, a pak k nim přidají ještě přívlastek, aby je odlišili od dalších plavidel, jež vlastní," řekla listu The New York Post Burchenal Greenová, předsedkyně Národní námořní historické společnosti, (která tak omylem přemístila severského boha Thóra a římskou bohyni Venuši na Olymp mezi řecké bohy - pozn. ČTK.).

To by tedy mohl být způsob, jak se zrodila Mohutná Venuše a Thórova odvaha. A co Námořní Deborah? "Myslím, že v tomto případě jde o křestní jméno manželky majitele lodní společnosti," dodala Greenová.