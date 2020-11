Obrovská humanitární krize: Z Etiopie uprchlo kvůli bojům už přes 27 tisíc lidí, tvrdí UNHCR

"UHNCR je v pohotovosti, aby mohl v Tigraji poskytnout pomoc, až bude mít (do oblasti) přístup a dovolí to bezpečnost," řekl dnes mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Babar Baloch. Organizace zároveň upozornila, že z místa má jen velmi omezené informace.

Mluvčí úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dnes uvedl, že prioritou je vytvoření humanitárního koridoru. OCHA o něm jedná s federální vládou i regionálními úřady.

Thousands of people have been forced to flee Ethiopia’s Tigray region into Sudan. They fear for their lives and the lives of their families.



