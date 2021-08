Očkování v Africe zrychlilo, vakcínu ale dostalo jen pár procent obyvatel

Dokončené očkování má ale sotva 2,5 procenta obyvatel kontinentu, ukazují údaje Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.

Třetí vlna epidemie covidu-19 se v Africe podle WHO stabilizovala a minulý týden bylo na celém kontinentu potvrzeno zhruba 248.000 nových případů nákazy koronavirem. Nejméně 28 afrických států ale zaznamenalo vyšší přírůstky než v předchozích týdnech, a to hlavně kvůli šíření nakažlivější varianty delta.

WHO by chtěla, aby do konce září mělo dokončené očkování deset procent africké populace. V příštích týdnech Afrika dostane 117 milionů dávek vakcíny, k dosažení cíle jich chybí 34 milionů, uvedla Moetiová. Africké státy také vyzvala, aby byly připraveny využít vakcíny, které dostanou. "Ani jedna dávka nesmí přijít nazmar," řekla Moetiová.

Ředitelka africké sekce WHO zopakovala kritiku této organizace vůči očkování třetí dávkou, které zavádí celá řada bohatších států. "V Africe je velice těžké mluvit o posilujících dávkách," uvedla a poukázala na nízkou proočkovanost afrického obyvatelstva.

Proočkovanost mezi jednotlivými africkými státy se liší, jen několik z nich má naočkováno proti covidu-19 více než deset procent obyvatelstva. Nejlepších výsledků dosahují některé severoafrické státy jako Maroko a Tunisko, údaj nad deset procent vykazují podle serveru Our World in Data také Rovníková Guinea a Zimbabwe.