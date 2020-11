OSN: Jednání o Libyi skončila bez jmenování prozatímní vlády

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jednání o budoucím uspořádání v Libyi skončila bez dohody o přechodné vládě, která by zemi vedla do voleb v příštím roce. Na závěr týden trvajících jednání v Tunisu to oznámil představitel OSN, informovala dnes agentura AP.