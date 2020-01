Otřesné fotky ze zoo: Na kost vychrtlí lvi, jeden uhynul. Lidé se bouří

Zvířata ze zoo Al-Kurajší trpěla nedostatkem potravy a léků několik týdnů. První výzvy k jejich záchraně se na sociálních sítích objevily v neděli. Francouzský list Le Monde napsal, že jedna ze lvic, která dostávala několik dní infúze, v pondělí uhynula.

#AlQurashiPark in #Khartoum #Sudan. Five lions are skin and bone and one died of starvation. The remaining lions need vet treatment and food or they will die too. Please, move these lions feom this hell!!!!! 😡😡😡 pic.twitter.com/kbFqWqdsik