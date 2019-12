Ozbrojenci maří boj se smrtící ebolou. Počet nakažených v Kongu roste

V listopadu, kdy se zdálo, že je epidemie na definitivním ústupu, zdravotníci registrovali průměrně deset nových případů za týden. Stejný počet případů však úřady zaznamenaly jen za tuto neděli ve městě Mabalako v provincii Severní Kivu. Dalších šest případů se tam přitom objevilo i následující den.

Tři nově nakažené oznámila ve středu například také oblast Biena, kde se jednalo o první případy onemocnění za posledních 85 dní.

Boj proti nemoci je podle úřadů paralyzovaný kvůli zhoršené bezpečnostní situaci. V oblasti totiž působí řada ozbrojených milicí, které kvůli předsudkům ohledně eboly či přítomnosti zahraničních humanitárních pracovníků útočí na lékařská střediska. Místní armáda ani mise OSN v Kongu přitom není schopna proti ozbrojencům účinně zasáhnout.

Po nedávné sérii útoků na lékařská zařízení stáhli v posledních týdnech z některých oblastí svoje zahraniční pracovníky Lékaři bez hranic (MSF) i Světová zdravotnická organizace (WHO). "Ebola byla na ústupu. Tyto útoky epidemii znovu dodají sílu a tím pádem zemře více lidí," prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Gebreyesus poté, co byl na konci listopadu zavražděn jeden zdravotník, dva řidiči a policista.

Ebole, která je jednou z nejobávanějších nemocí na světě, podlehlo v Kongu od loňského srpna už 2210 lidí. WHO epidemii letos v červenci prohlásila za mimořádnou zdravotnickou událost světového dosahu. Jde o druhý nejhorší výskyt nemoci od epidemie v západní Africe z let 2013 až 2016, kdy onemocnění podlehlo přes 11.000 lidí. Podle MSF stále není jasné, kdy se šíření eboly na východě Konga podaří zastavit.