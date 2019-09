Papež je na Madagaskaru. Kritizoval drancování přírody, vyzval k boji s chudobou

Papež František vyzval madagaskarského prezidenta Andryho Rajoelinu, aby se zasadil za vytváření nových pracovních příležitostí, aby lidé na Madagaskaru nemuseli kácet stromy, ničit místní přírodu a podloudně obchodovat s unikátními rostlinami, zvířaty a minerály.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se například 95 procent madagaskarských plazů a 89 procent druhů rostlin nevyskytuje nikde jinde na Zemi.

Transparency International a mezinárodní organizace pro ochranu životního prostředí dlouho upozorňují na ničení madagaskarských lesů v honbě za vzácnými dřevinami, které je podle nich důkazem všudypřítomné korupce. Mnozí místní milionáři údajně vděčí za své bohatství právě ilegální těžbě dřeva na severovýchodě ostrova.

Podle britských odhadů se na Madagaskaru ročně vykácí 200.000 hektarů lesa. Někteří experti varují, že do roku 2040 může ostrov přijít o všechny tropické listnaté lesy.

"Váš krásný ostrov je bohatý na lesy a faunu, ale toto bohatství ohrožuje masivní těžba dřeva, z níž někteří profitují," řekl papež, pro něhož je ochrana životního prostředí jedním z pilířů jeho pontifikátu.

