Během kázání se papež František zaměřil zejména na stinné stránky klanové kultury a odsoudil korupci a klientelismus. Ty podle něj vedou k tomu, že majetek a moc si uzurpuje úzká skupina vzájemně provázaných lidí, zatímco zbytek populace je odsouzen k chudobě a musí žít bez vyhlídek na lepší budoucnost.

Bohoslužba na předměstí Antananariva začala v 10:00 místního času (11:00 SELČ), lidé se ale na místo scházeli už od časných ranních hodin. Někteří dokonce na místě navzdory nezvykle chladnému počasí nocovali. Mše se pak konala za silných poryvů větru, který do vzduchu zvedal mračna prachu.

