Politické zemětřesení v Malawi. Prezidentské volby vyhrál kandidát opozice

Podle agentury AP je to poprvé, co byla v Africe poražena dosavadní hlava státu poté, co původní hlasování zrušil soud kvůli podezřením z volebních podvodů. Pětašedesátiletý Chakwera dnes už složil přísahu, zvolen byl na pětileté období.

O novém prezidentovi Malawi místní rozhodovali nejprve loni v květnu, kdy volební komise prohlásila vítězem nynějšího prezidenta Petera Muthariku. Krátce po volbách ale v zemi propukly rozsáhlé a vytrvalé protesty zastánců opozice, kteří tvrdili, že hlasování provázely na mnoha místech nesrovnalosti. Demonstrantům dal nakonec za pravdu místní ústavní soud, který nařídil opakování voleb.

"Jsem tak šťastný, že bych protančil celou noc," prohlásil po sobotním oznámení výsledků hlasování Chakwera. "Je to vítězství pro Malawijce, vítězství pro demokracii," dodal vítěz, který dostal přes 58 procent hlasů. Opakované volby se konaly v úterý.

Volební drama v Malawi je teprve druhým případem, kdy soud v některé africké zemi zpochybnil výsledek prezidentských voleb. Poprvé se tak stalo v roce 2017 v Keni, kdy ale v opakovaném hlasování vyhrál stávající prezident, protože opozice volby bojkotovala.

Poražený Mutharika, který usiloval o druhý pětiletý mandát, dnes nazval opakované volby "nejhoršími v malawské historii". Prohlásil, že pozorovatelé jeho politické strany čelili na některých místech výhrůžkám a násilnostem. Podle malawské komise pro lidská práva, která na volby dohlížela, bylo hlasování pokojné a transparentní.