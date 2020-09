Právníci OSN vyzývají Nigérii, aby nepopravila zpěváka kvůli "rouhačské písni"

"Hudba není zločin," uvádí se ve společném prohlášení právních expertů OSN k případu zpěváka jménem Yahaya Aminu Sharif. Toho minulý měsíc odsoudil ve městě Kano soudem, který uplatňuje muslimské právo. Hudebník píseň nahrál a sdílel prostřednictvím služby WhatsApp.

UN experts call for immediate release, & protection of, Yahaya Sharif-Aminu, 22: “application of the death penalty for #artistic expression...is a flagrant violation of international #HumanRights law, as well as of #Nigeria ’s constitution” https://t.co/SMhVq2h5zF #music



pls RT pic.twitter.com/07YFRnCQj3