Při útoku v Nigeru zemřelo osm lidí, z toho šest Francouzů

Podle guvernéra regionu Tillabéri se útok odehrál v oblasti, která je domovem posledních stád žiraf v západní Africe. Motiv útoku je zatím neznámý.

#Niger: Early reports of 6 French tourists killed among 8 total by unknown gunmen East of Niamey. Location still unclear but likely at the open park to see giraffes, a popular destination for tourists. #Sahel https://t.co/ariXsnVYW7