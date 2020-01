Haftarův odjezd bez podepsání dohody potvrdil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. "Všichni máme jeden cíl a vyzvali jsme strany (konfliktu) v Libyi, aby raději vyjednávaly, než aby se věci snažily řešit násilím," uvedl Lavrov. Šéf diplomacie zároveň ujistil, že Moskva bude společně s Ankarou dál usilovat o mírové řešení.

Rusko a Turecko zprostředkovaly mírové rozhovory, k nimž kromě Haftara přijel také Sarrádž. Osobně se nesetkali a jednali pouze s prostředníky. Haftar od loňska bojoval o Tripolis, ale od 12. ledna obě strany dodržovaly Ruskem a Tureckem navržený klid zbraní. V Moskvě se měly dohodnout detailní podmínky příměří.

Před obnovením bojů dnes varoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který Haftarovi pohrozil, že "mu dá lekci", pokud na Sarrádžovu vládu znovu zaútočí. Prezident zároveň v projevu Haftara označil za pučistu. Agentura TASS dnes s odvoláním na arabská média uvedla, že na jihu Tripolisu dnes opět byla slyšet střelba, což by naznačovalo konec dočasného příměří.

#Turkey's president #Erdogan accused Libyan Gen. Haftar of pursuing ethnic cleansing in #Libya, targeting Turkish Libyans (Kouloughlis- Köroglu), over 1 million grand kids of Ottomans, as well as Touregs, Amazids, and Berbers. pic.twitter.com/9zxvCBRXXU