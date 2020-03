Pytláci zabili dvě vzácné bílé žirafy, úřady případ vyšetřují

Jak informuje serve BBC, ochránci přírody našli tělo bílé žirafy a jejího mláděte ve vesnici v severovýchodním okrese Garissa. Naživu je patrně stále třetí bílá žirafa, podle ochránců přírody ale může být jediná na světě. Bílé žirafy byly poprvé spatřeny v Keni v březnu 2016, krátce předtím v Tanzanii.

Just 1 white #giraffe left in the world! Two extremely rare white giraffes have been killed by poachers in northeastern Kenya. A third, believably the world’s only remaining one, is still alive, according to BBC News.pic.twitter.com/4M6H0rqyql