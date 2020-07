Pytlák zabil gorilu horskou, soud vynesl přísný trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ugandský soud dnes poslal na 11 let do vězení muže usvědčeného ze zabití samce gorily horské. Rafikiovi bylo 25 let a byl vůdcem nejstarší skupiny horských goril v Ugandě. V červnu ho našli mrtvého se zraněními v oblasti břicha.