Rusko poslalo stíhačky do Libye. Chce rozšířit vliv v Africe, varuje armáda USA

"Rusko se očividně snaží změnit poměr sil v Libyi ve svůj prospěch. Podobně se snaží, jako jsem toho byl svědkem v Sýrii, rozšířit svůj vojenský vliv v Africe využitím vládou podporovaných žoldnéřských skupin jako je Wagner," citovala AFP velitele AFRICOM generála Stephena Townsenda. Wagnerovu skupinu podle mnohých informací financuje ruský miliardář Jevgenij Prigožin, který je blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

