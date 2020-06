Šíření koronaviru se v Africe zrychluje, konstatuje WHO

Virus, který do afrických měst na začátku zavlekli cestovatelé z ciziny, se nyní šíří do venkovských oblastí. Tam přitom není k dispozici vybavení ke zvládnutí případů, které potřebují intenzivní péči, řekla Matshidiso Moetiová, jež v rámci WHO odpovídá za oblast Afriky.

Nejvíc případů má stále Jihoafrická republika, kde je 55.000 nakažených. Nejhorší je situace v provinciích Západní a Východní Kapsko. "Hlavně v Západním Kapsku je hodně případů nákazy i úmrtí, vývoj je tam podobný jako v Evropě a v USA," řekla Moetiová.

Podle jejích slov je v Africe potvrzena nákaza u 207.600 lidí, přičemž 75 procent je v deseti zemích. Na covid-19 na kontinentu zemřelo 5000 pacientů.

"I když africké případy nečiní ani tři procenta z celosvětového počtu nakažených, je zřejmé, že se pandemie zrychlila," řekla Moetiová.

Menší dopad koronaviru na Afričany ve srovnání s obyvateli jiných částí světa se podle ní dá vysvětlit jednak tím, že Afrika má v průměru mladší obyvatelstvo, a také faktem, že mnoho zemí má už z období epidemie eboly vybudován systém zdravotní kontroly na hranicích.