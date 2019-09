Skandál v Kongu: Exministr zpronevěřil miliony na boj s ebolou

Ilunga čelí obvinění ze zpronevěry 4,3 milionu dolarů (100 milionů korun), které Kongo vyčlenilo pro boj s ebolou, uvedl server CNN. Bývalý ministr je v současnosti v domácím vězení. "Soudce mu sdělil, že je obviněný ze zpronevěry. Protože je bývalým ministrem, nemůže být vsazen do vězení," uvedl Ilungův advokát.

Státní policie expremiéra zadržela už v sobotu. Ilungu podezírala, že se pokusí opustit zemi, aby se vyhnul soudnímu řízení.

