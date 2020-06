Soupeři bojující v Libyi chtějí jednat o příměří, budou rozhovory ve formátu 5+5

Mírové rozhovory v minulosti klid do země nepřinesly. Letos bylo příměří dohodnuto dvakrát, ale útoky pokračovaly. Podle prohlášení UNSMIL se nyní obě strany dohodly, že obnoví rozhovory ve formátu 5+5, tedy za přítomnosti pěti zástupců z obou táborů.

UNSMIL welcomes the acceptance by GNA and LNA of the resumption of talks on the ceasefire and associated security arrangements based on the draft agreement submitted by UNSMIL to the parties during the Joint Military Commission talks (5+5) on 23 Feb.https://t.co/23VsiSpXk9 pic.twitter.com/Ls31VhNAQW