Súdán očekává příchod až 200 000 migrantů, utíkají před boji v Etiopii

"Chceme mít co nejdříve humanitární přístup (do Tigraje)," uvedl vedoucí etiopské pobočky Organizace pro koordinaci humanitární pomoci OSN (UN OCHA) Sajiid Muhammad Sadžíd. Podle něj dva miliony lidí ve státě Tigraj zažívají "velice, velice těžké časy" a potřebují jídlo a palivo.

Na území státu Tigraj působí dvě agentury OSN, přes 20 nevládních organizací a zhruba 900 humanitárních pracovníků. Kvůli bojovým operacím je spojení s nimi obtížné. Přerušená doprava a komunikace navíc výrazně ztěžují distribuci humanitární pomoci přímo na severu Etiopie, kde žije zhruba devět milionů lidí.

Hundreds have died in an escalating conflict in Ethiopia's northern Tigray region, even as Prime Minister Abiy Ahmed sought to reassure the world that his country was not sliding into civil war https://t.co/hQlqfWQuQN pic.twitter.com/pRbq02vptP