Trest si pětasedmdesátiletý Umar Bašír odpyká ve státním nápravném zařízení pro starší osoby odsouzené za trestné činy, na něž se nevztahuje trest smrti, upřesnila agentura AP.

Bašíra, který Súdánu vládl tři desítky let, svrhla armáda letos v dubnu. Předcházelo tomu několik měsíců masových protivládních protestů. Exprezident čelí i dalším obviněním u Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu. Tam ho viní z genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů kvůli konfliktu v západosúdánské provincii Dárfúr. Armáda ho ale odmítá vydat.

#Sudan’s former President Bashir found guilty of possession of foreign currency, sentenced to 2 yrs in a rehabilitation center for being over 70... in 1989, Bashir’s govt sentenced a man to death after charging him with the same crime. https://t.co/enYFoN1kqF