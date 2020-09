Teroristé zaútočili v oblíbené turistické destinaci, policie je při přestřelce zabila

Ta zároveň připomněla, že incident se odehrál dva dny poté, co se moci ujala vláda premiéra Hišáma Mašíšího a doplnila, že tato severoafrická země, jež se potýká s ekonomickými a sociálními problémy, čelí také bezpečnostním výzvám.

"Hlídka dvou příslušníků národní gardy se v centru Súsy stala obětí útoku nožem. Jeden z nich se stal mučedníkem, druhý je zraněný v nemocnici," citovala agentura AFP mluvčího národní gardy, který doplnil, že tři "teroristy" policie zastřelila. Předcházela tomu podle něj přestřelka.

Nedaleko místa dnešního incidentu se před pěti lety odehrál nejhorší teroristický útok v dějinách země. Na pláži a u bazénu hotelu v letovisku Kantáví, asi deset kilometrů severně od Súsy 26. června 2015 postřílel tuniský mladík 38 lidí, z toho 30 Britů. V důsledku toho pak výrazně poklesl zájem zahraničních turistů o cesty do této země, která se ale postupně začala z důsledků atentátu zotavovat.

Letošní turistickou sezonu navíc poznamenala pandemie covidu-19. Z hlediska koronaviru Česká republika zařadila Tunisko 3. srpna mezi bezpečné země. Od 26. srpna platí opatření, které zavádí při vstupu do Tuniska nutný negativní test na koronavirus pro cestující ze všech zemí. Češi mohou bez testu na covid-19 do Tuniska cestovat pouze v rámci organizovaných zájezdů s cestovními kancelářemi. První lety do severoafrické země cestovní kanceláře vypravily 15. srpna.