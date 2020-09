Teroristický útok v Tunisku nedoléhá na turisty. Jsou v bezpečí, uklidňují české cestovky

V přístavním tuniském městě Súsa, které je populární mezi turisty, dnes islamističtí ozbrojenci pobodali dva policisty. Jeden z nich zraněním podlehl. Tři teroristy následně policie zabila. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom napsala agentura Reuters. Incident se odehrál dva dny poté, co se moci ujala vláda premiéra Hišáma Mašíšího.

Un membre de la Garde nationale (gendarmerie) a été tué dimanche matin à #Sousse (est de la #Tunisie) dans une attaque "terroriste". Trois assaillants ont été abattus #AFP pic.twitter.com/QZsnw1m2nh — Agence France-Presse (@afpfr) September 6, 2020

"Na místě je zvýšená aktivita bezpečnostních složek. Ovšem vzhledem k tomu, že zřejmě šlo o politický útok, na turisty aktuální stav nijak nedoléhá," řekl Papež. Turisté jsou podle něj v Tunisku v bezpečí. Zatím se ani nijak nemění program dovolených včetně případných výletů z letovisek do okolí, cestovní kanceláře ovšem budou případné změny dále sledovat a následně o nich klienty informovat.

Cestovní kanceláře tak zatím pouze evidují zvýšený počet dotazů svých klientů. Nejčastěji se ptají právě na bezpečnost pobytu nebo případná opatření. "K rušení zájezdů ovšem nedochází," podotkl místopředseda asociace. V této souvislosti upozornil na to, že roli hraje i skutečnost, že Tunisko je jednou z mála dovolenkových zemí, kam mohou čeští turisté cestovat v organizovaných zájezdech bez povinné karantény nebo testů na koronavirus. Vyřizování dotazů klientů komplikují pouze omezení kapacity během víkendu.

Letošní turistickou sezonu v Tunisku už dříve poznamenala pandemie covidu-19. Z hlediska koronaviru Česká republika zařadila Tunisko 3. srpna mezi bezpečné země. Od 26. srpna platí opatření, které zavádí při vstupu do Tuniska nutný negativní test na koronavirus pro cestující ze všech zemí. Češi mohou bez testu na covid-19 do Tuniska cestovat pouze v organizovaných zájezdech s cestovními kancelářemi. První lety do severoafrické země cestovní kanceláře vypravily 15. srpna.