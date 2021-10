Tunisku došla trpělivost. Zavádí povinné očkování proti covidu

Podle nařízení se očkovacím průkazem musí prokázat při vstupu do úřadů zaměstnanci i návštěvníci. Lidé bez očkování nesmí do práce. Očkovací průkaz bude nutný také pro cesty do zahraničí.

Úřady musí vydat průkaz každému, kdo se nechá očkovat. Zahraničním turistům bude vydán při příjezdu po předložení potvrzení o očkování.

Tunisko má zhruba 11,6 milionu obyvatel. Očkování proti covidu-19 absolvovalo více než 4,2 milionu Tunisanů, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Tunisko minulý měsíc zhruba po roce zcela zrušilo zákaz nočního vycházení, protože výskyt nemoci se snížil, napsala agentura Reuters.