U ambasády USA v Tunisu se odpálili útočníci, zabili policistu

S odvoláním na sdělení tuniského ministerstva vnitra o tom informovala agentura AP. Podle agentury AFP šlo o první teroristický útok v Tunisu za posledních osm měsíců.

Útok se odehrál ve čtvrti Berges du Lac, která se nachází asi deset kilometrů od centra hlavního města. Výbuch podle fotografií na sociálních sítích vyvolal paniku u kolemjdoucích, kteří se rozutekli. Místní média uvedla, že útočníci přijeli na skútrech.

BREAKING: A suicide bomber has blown themselves up just outside the US embassy in #Tunisia pic.twitter.com/4lnuLZoCRj