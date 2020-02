Úder islamistům. USA zabily vůdce jemenské odnože Al-Káidy

Organizaci Al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP), kterou Rimí založil, USA považují za jednu z nejnebezpečnějších teroristických organizací na světě. Radikálové v minulosti ovládali velkou část území na jihu Jemenu, tamní armáda je však z větších měst vytlačila. Skupina se například přihlásila k masakru v redakci francouzského týdeníku Charlie Hebdo v Paříži.

Rimí se k Al-Káidě přidal v 90. letech a pracoval i pro Usámu bin Ládina, poznamenává agentura AP.

The White House confirms the killing of #AQAP leader Qassim Al-Raimy in Marib, #Yemen.

Al-Raimy escaped many killing attempts in the last decade pic.twitter.com/jQF2V7Ro9M