UNHCR: Migranti mířící do Evropy snáší v Africe nesmírné utrpení

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že v letech 2018 a 2019 zahynulo na migračních trasách v Africe 1750 lidí. Při pokusu o překonání Středozemního moře v jeho centrální části, tedy nejvíce z Libye, přišlo ve stejném období o život dalších 2500 lidí.

Zhruba čtvrtina obětí umírá na pozemních trasách při přejezdu největší světové pouště Sahary. Na průjezdních stanicích v poušti či na hraničních přechodech je podle UNHCR na denním pořádku sexuálně motivované násilí nejen na ženách a dívkách, ale i mužích a chlapcích. Násilí páchají i obchodníci s lidmi, kteří migranty nezřídka nutí k prostituci.

Do Libye přichází mnoho přeživších s těžkými traumaty. Tito migranti spolu s lidmi, které zadrží a vrátí libyjská pobřežní stráž, bývají umísťováni do záchytných center, kde žijí v často nelidských podmínkách. Libyjští pohraničníci od začátku roku zadrželi na 6200 lidí, přičemž loni to bylo 9000.

"Otřesné podmínky uprchlíků a migrantů na těchto pozemních trasách zůstávaly příliš dlouho nepovšimnuty," citovala agentura DPA šéfa UNHCR Filippa Grandiho. Brutální násilí je podle něj mnohdy namířeno proti těm, kteří prchají před válkami, násilím a pronásledováním. Země v regionu vyzval, aby brutalitu zastavily, chránily oběti a pachatele předvedly před soud.