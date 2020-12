USA formálně vyřadily Súdán ze zemí podporujících terorismus

"Pětačtyřicetidenní lhůta pro informování Kongresu vypršela, ministr zahraničí podepsal rozhodnutí, podle nějž už Súdán není řazen k zemím podporujícím terorismus. Toto rozhodnutí vchází v platnost 14. prosince," oznámil velvyslanec USA.

Trump úmysl odstranit Súdán ze seznamu ohlásil 19. října a o čtyři dny později pak súdánští představitele přistoupili na normalizaci vztahů s Izraelem. Trump Kongres o svém úmyslu vyškrtnout Súdán ze seznamu informoval 26. října.

Letos s normalizací s Izraelem souhlasily rovněž za prostřednictví USA Spojené arabské emiráty a Bahrajn, nedávno pak také Maroko.

Podle agentury AFP na vyřazení ze seznamu Chartúm čekal od loňska, kdy byl svržen tehdejší prezident Umar Bašír. Mělo by to pomoci súdánské ekonomice, protože zápis na seznam komplikoval obchodování se zahraničními státy a investice do Súdánu.