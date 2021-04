V Afghánistánu bylo za tři měsíce zabito nebo zraněno téměř 1800 civilistů

Boje zintenzivnily v posledních týdnech v několika oblastech země navzdory mezinárodnímu volání po snížení míry násilí a snahám o mírové řešení situace v zemi, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na Asistenční misi OSN v Afghánistánu (UNAMA). Zpráva přichází v klíčový okamžik pro Afghánistán, jelikož americký prezident Joe Biden se chystá oficiálně oznámit nový termín odchodu zbývajících amerických vojáků ze země.

Od ledna do konce března bylo zabito 573 civilistů a dalších 1210 jich utrpělo různá zranění. To je o 29 procent více, než ve stejném období loňského roku, uvádí UNAMA ve své zprávě, podle níž se rovněž zvýšil o 37 procent počet obětí z řad žen a o 23 procent v případě dětí. "Je třeba využít každou možnou příležitost k míru," prohlásila zvláštní zmocněnkyně OSN pro Afghánistán Deborah Lyonsová a dodala, že pokud se míra násilí okamžitě nesníží, tisíce dalších Afghánců letos ještě budou zabity nebo zraněny.

Ozbrojenci radikálního hnutí Tálibán byli podle mise zodpovědní za 43,5 procent civilních obětí, zatímco vládní vojáci jich mají na svědomí 25 procent. Ostatním způsobili zranění nebo smrt radikálové z Islámského státu nebo různé další protivládní či provládní skupiny, podotkla agentura Reuters.

Podle nezávislé afghánské komise pro lidská práva (AIHRC) v loňském roce způsobily boje mezi znesvářenými stranami v Afghánistánu, kde žije kolem 38 milionů lidí, smrt nebo zranění 8500 civilistům, z nichž skoro tři tisíce zemřely. To je více než v roce 2019, kdy při útocích zemřelo zhruba 2800 civilistů.

Zatímco násilí v neklidné zemi v poslední době roste, mírová jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem váznou. Prezident Spojených států Joe Biden se dnes chystá oficiálně oznámit stažení 2500 zbývajících amerických vojáků ze země do 11. září 2021 - k výročí dvaceti let od teroristických útoků Al-Káidy na USA, které byly podnětem ke vstupu USA a jejich spojenců do Afghánistánu. Washington odchod původně plánoval na jaro, na květnovém termínu se s Tálibánem dohodla minulá administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Jednotky dalších zemí NATO budou Afghánistán opouštět v koordinaci s vojáky Spojených států, uvedl dnes americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Z ruského ministerstva zahraničí dnes podle agentury Reuters zaznělo, že americký plán stáhnout vojáky z Afghánistánu až v září porušuje existující dohodu USA s Tálibánem a mohl by zkomplikovat mírový proces v zemi a vést k eskalaci násilí. Tálibán se v reakci na záměr Washingtonu nechal slyšet, že se nezúčastní žádných jednání o budoucnosti Afghánistánu, dokud ze země neodejdou všichni zahraniční vojáci.