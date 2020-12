V Africe hrozí milionům lidí hlad kvůli násilí a drahotě

Nedostatek potravin by ale také mohl zhoršit růst cen komodit na mezinárodních trzích. Západní Afrika naopak relativně dobře zvládla epidemii koronaviru a její úroda byla ušetřena invaze sarančat.

Podle Mezinárodní sítě pro prevenci potravinových krizí trpí od října hladem v západní Africe zhruba 16 milionů lidí. Jejich počet by se do prvních letních sklizních mohl zvýšit až na 24 milionů osob. Do léta hrozí hlad zhruba 13 milionům lidí v Nigérii a třem milionům v Burkině-Faso.

Hlad v západní Africe hrozí přesto, že letošní úroda byla nadprůměrně dobrá. Hlavní příčinou zvyšující se nejistoty je násilí a rostoucí počet útoků ozbrojených skupin, jež v působí v některých oblastech západoafrických zemí. Odborníci poukazují hlavně na aktivity radikálních islamistů. "Kvůli džihádismu muselo opustit svůj domov přes čtyři miliony lidí, a ti samozřejmě přestali vyrábět (potraviny)," uvádí odborník na potravinovou bezpečnost Sy Martial Traoré.

Džihádisté navíc často útočí na zemědělce a rolníky. Posledním takovým případem je útok skupiny Boko Haram v severní Nigérii na zemědělce, kteří tam minulý víkend pracovali na rýžových polích. Při násilné akci zahynuly desítky lidí.

Situaci v západní Africe a Sahelu také znejišťuje růst cen komodit na mezinárodních trzích, před kterým tento týden varovala Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Podle FAO potřebuje či bude v blízké době potřebovat vnější pomoc se zásobováním potravinami 45 zemí na světě, z nichž se 34 nachází v Africe.

Na zemědělskou výrobu naopak neměla negativní dopad epidemie koronaviru. V rámci protiepidemických opatření se dokonce v některých zemích podpora zemědělství zvýšila.

Díky novým kontrolním mechanismům zavedených FAO se do zemí západní Afriky letos nedostala "invaze sarančat", která naopak výrazně snížila úrodu v zemích na východě kontinentu.