V Africe znovu přibývá případů covidu-19

— Autor: ČTK

Afrika zaznamenává růst nákaz koronavirem, zejména kvůli situaci v Jihoafrické republice, kde se počet infekcí zdvojnásobil. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyzvala Afričany, aby pokračovali v očkování. Zástupce WHO Benido Impouma na tiskové konferenci řekl, že v Africe kvůli zdravotnickému systému narušenému epidemií rychle přibývá nemocí, jimž se za jiných okolností dá předejít.