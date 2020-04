V Mali se navzdory epidemii konají volby, předseda největší opoziční strany unesen

V prvním kole, které se konalo 29. března, se k volebním urnám dostavil jen nízký počet voličů a zaznamenány byly únosy předsedů volebních komisí, krádeže i ničení volebních schránek. Ve venkovských oblastech kolem města Timbuktu zrazovali občany před záměrem jít k volbám džihádisté na motorkách.

"Nehlasujte, nebo budete mít co do činění s námi," zastrašovali džihádisté voliče podle dokumentu OSN, na který se odvolává agentura AFP. V zemi je 7,6 milionu registrovaných voličů.

Mali kvůli nebezpečí nákazy nemocí covid-19 vyhlásilo noční zákaz vycházení a uzavřelo školy. Ve volebních místnostech je dnes k dispozici dezinfekce, ale podle novinářů, na které se odvolává agentura DPA, se ne vždy dodržuje nařízení udržovat rozestupy. V zemi do soboty zaznamenali 216 případů nákazy, 13 lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo.

Volební místnosti se otevřely v 08:00 hodin ráno místního času a uzavřou se v 18:00 hodin (20:00 SELČ). Podle organizace Synergie, která do voleb vyslala své pozorovatele, mají členové volebních komisí v 87,2 procenta případů roušky.

