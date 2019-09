V Nairobi se zřítila část školy. Zahynulo sedm žáků, desítky zraněných

Poslanec za tuto část města John Kiarie řekl, že škola byla vybudována ze dřeva a vlnitého plechu a jedna třída se zřítila dnes ráno, po začátku vyučování.

#BREAKING



At least seven students have been killed and 57 are injured after a classroom collapsed in #Nairobi, #Kenya. pic.twitter.com/1Bh9BNEpGC