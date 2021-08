V Nigérii hladoví asi dva miliony dětí, varují mezinárodní organizace

Dvanáct let bojů s islamisty na severovýchodě Nigérie má podle Rozvojového programu OSN (UNDP) bilanci téměř 350.000 obětí. Miliony dalších lidí opustily kvůli násilnostem domovy. Ke špatné bezpečnostní situaci se nyní přidalo zdražování potravin po celé Nigérii. Miliony lidí po celé zemi si tak nejsou schopny zajistit dostatečnou potravu pro sebe a své rodiny.

Podle odhadů Save the Children hlad v severovýchodní Nigérii postihuje také 700.000 dětí do pěti let. Organizace vyzvala vládu, aby zajistila farmářům ochranu a vyčlenila pro region více prostředků.

Také Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) podle agentury Reuters upozornil, že kombinace klimatických změn, špatné bezpečnostní situace a covidu-19 dotlačila oblast na pokraj katastrofické potravinové nejistoty. Podle zprávy OSN čelí vážné potravinové nejistotě na severovýchodě země 4,4 milionu lidí.

"Rodiče berou ze školy své děti, aby žebraly, a tak se udržely naživu," citovala agentura Reuters Edwarda Kallona, koordinátora humanitárních záležitostí OSN pro Nigérii. Některé nigerijské ženy se podle Kallona svěřily, že ze zoufalství jedí i trávu.