V Nigérii se šířila dezinformace, která varovala před cestami na Slovensko, kvůli Rusku

Nigerijské ministerstvo zahraničí dokument označilo za dezinformaci.

Inkriminovaný dokument byl prezentován jako tisková zpráva nigerijského ministerstva zahraničí. Uváděl, že vláda doporučuje nigerijským občanům, aby do května necestovali do Běloruska, Polska, Maďarska, Rumunska, Moldavska a na Slovensko s tím, že velvyslanectví těchto zemí s okamžitou platností přestala vydávat víza kvůli válečné hrozbě. Nigerijští občané, kteří ve zmíněných státech jsou, měli podle falešného prohlášení tyto země do 48 hodin opustit. Podle nigerijských médií se dezinformace šířila na různých sociálních sítích a komunikačních aplikacích, zejména na WhatsAppu.

Nigerijská diplomacie na twitteru prohlášení označila za dezinformaci. "Ministerstvo důrazně odsuzuje tento darebný čin a vyzývá širokou veřejnost, aby obsah falešné tiskové zprávy ignorovala," uvedlo.

Nigerijská vláda dříve v tomto měsíci vyzvala nigerijské občany žijící na Ukrajině k ostražitosti. Uvedla, že mají vždy mít u sebe potřebné doklady a měli by se vyvarovat zbytných cest v zemi.