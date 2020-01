V Nigeru shořel uprchlický tábor OSN, policie zatkla 300 migrantů

"Na 335 žadatelů o azyl, kteří se podíleli na požáru (tábora), bylo zatčeno a předáno policii," uvedl prokurátor v Agadezu Seyni Saidou. Sdělil rovněž, že "incidenty" vypukly v sobotu poté, co policie potlačila protest vsedě stovek Súdánců z uprchlického tábora zřízeného Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Účastníci protestu, kteří demonstrovali od 16. prosince za uspíšení procedur nezbytných k pokračování v zamýšlené cestě do Evropy, byli načas z tábora odvezeni. "Když je vrátili v autobusech do tábora, zapálili tábor" a poté "zaútočili na bezpečnostní složky", dodal Saidou.

Popelem lehlo 290 uprchlických stanů v táboře, což je asi 80 procent celkové kapacity. "Ničení azylových příbytků v Nigeru nebo kdekoliv jinde je jednodušší než je stavět a hlídat je. Je to smutný den pro ochranu uprchlíků v Nigeru," uvedl na twitteru zvláštní vyslanec UNHCR pro centrální Středomoří Vincent Cochetel.

80% of the reception centre destroyed by a minority of refugees from Darfur in Agadez who only want to hear about resettlement to Europe. Destroying the asylum space in #Niger or elsewhere is easier than building & protecting it. It is a sad day for refugee protection in Niger. pic.twitter.com/Uf2nK6cxed