V Turecku tajně naočkovali poslance

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Turecku dostali vakcínu proti covidu-19 téměř všichni poslanci parlamentu bez ohledu na to, zda spadají do kategorií stanovených vládním očkovacím harmonogramem. Tvrdí to poslanec Mustafa Yeneroglu, který přednostní očkování odmítl jako neetické. Informoval o tom dnes turecký zpravodajský server Duvar.