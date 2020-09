Ve Rwandě zatkli muže, který inspiroval hollywoodský film o genocidě. Čelí řadě obvinění

Dva policisté přivedli 66letého Paula Rusesabaginu v poutech na tiskovou konferenci na velitelství rwandského vyšetřovacího úřadu. Rusesabagina měl tvář zakrytou rouškou a nepromluvil. V minulosti však uváděl, že je ve Rwandě obětí pomluv.

"Rusesabagina je podezřelý z toho, že je zakladatelem nebo vůdcem nebo sponzorem nebo členem násilné ozbrojené teroristické skupiny (...), která operuje z různých míst v regionu a v zahraničí," uvedl podle Reuters mluvčí úřadu, podle kterého Rusesabagina čelí několika obviněním včetně těch z "terorismu, finanční podpory terorismu (...), žhářství, únosu a vraždy".

