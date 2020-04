Velká ztráta pro Haftara. Libyjská vláda dobyla dvě strategická města

"Naše síly převzaly kontrolu nad (městy) Surmán i Sabráta a pronásledovaly teroristické (Haftarovy nakloněné) milice," uvedl podle agentury Bloomberg mluvčí tripolské vlády v komuniké. Uvedená města leží 60 a 20 kilometrů západně od libyjské metropole.

Wolfram Lacher z berlínské nadace, která se zabývá Libyí, připomíná, že se jedná o strategicky významný region. Dále na západ od zmíněných měst se totiž nachází jeden z největších komplexů na těžbu ropy a plynu v Libyi.

Komplex Mellitah je společným podnikem libyjské státní ropné společnosti (NOC) a italské energetické firmy Eni. Plyn z něj putuje do Itálie plynovodem Greenstream. Pro Haftara to podle Lachera znamená "velkou ztrátu".

Big loss for Haftar in Sabratha and Sorman today, his control of al-Wutiya will now come at risk.



Past struggles have inflicted deep rifts in Sabratha, and there are fears of revenge acts as anti-Haftar forces retake control. Plus, expect some notorious characters to surface.