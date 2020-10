Vleklý konflikt v Jižním Súdánu u konce. Byla podepsána historická mírová dohoda

"Dnes jsme uzavřeli mírovou dohodu. Jsme šťastni. Splnili jsme svůj úkol," uvedl krátce před podpisem jeden z jihosúdánských zprostředkovatelů Tutkew Gatluak.

Civilní a vojenské vedení země, které podepsalo dohodu o sdílení moci po svržení autokratického vůdce Umara Bašíra v dubnu 2019, stanovilo za hlavní prioritu přechodného období ukončení desítky let trvajících vnitřních konfliktů.

#SSOT For the First time in #SouthSudan History we are playing a positive role on stabilizing the Regional security. Congratulations to President #Kirr and His Government for this great achievement. pic.twitter.com/RO7guhplDK