WHO: Afrika možná dosáhne 70procentní proočkovanosti až v polovině roku 2024

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Afrika při současném očkovacím tempu nejspíš dosáhne cíle plně naočkovat 70 procent své populace proti covidu-19 až v srpnu 2024. Vychází to z prognóz Světové zdravotnické organizace (WHO), o kterých dnes informovala agentura AP. WHO proto znovu vyzvala k urychlení očkovacích kampaní.