WHO se zaměřila na Afriku. Čeká ji kvůli nemoci covid-19 katastrofa?

Modelová předpověď naznačuje, že v Africe bude nakažený jeden člověk ze čtyř z miliardy lidí ve 47 afrických zemích. Tento počet nesouzní s výzkumem Evropské hospodářské komise OSN, která předpověděla v polovině dubna 1,2 miliardy pozitivních na onemocnění covid-19 a 3,3 miliónů úmrtí, protože WHO do svého výzkumu nezahrnovala všechny země. Není zde započítaný Egypt, Libye, Somálsko, Džibuti, Súdán a Tunis. Podle deníku Guardian byl výzkum Evropské hospodářské komise OSN více podrobnější a vědci se i dozvěděli více o viru a jeho přenosu.

Podle analytika WHO Humphreyho Karamagiho je jedním z největších faktorů nižší úmrtnosti věk, Afrika má mladší věkový profil ve srovnání s jinými kontinenty, a hlavně obezita. „Je zde velmi málo obézních, ačkoliv počet stoupá, nedosahuje to na úroveň USA,“ uvedl Kamaragi a dodal, že se snažili zohlednit vše, co je na první pohled zřejmé.

Vyvstává zde však otázka, jestli jsou hlášeny menší počty nakažených, protože africké země nemohou zajistit celoplošné testování, a tak se pouze o pozitivních na covid-19 neví. Karamagi ale argumentoval Jižní Afrikou, která má podle jeho slov dobré detekční schopnosti, ale nízký počet případů i úmrtí.

Riziko spojené s nákazou závisí úrovni expozice (úzký kontakt), který podmiňuje způsob sledování. Každá země má specifickou expozici kvůli hustotě obyvatelstva, silniční infrastruktuře, počtu lidí v jedné domácnosti či ve slumech. Karamagi uvedl, že do modelové situace WHO byla započítána i tato rizika. Podle výzkumu jsou nejzranitelnější malé země, jako je ostrovní stát Mauricius nebo Seychely, kde bude pravděpodobně vyšší počet případů ve srovnání s řídce osídlenými zeměmi, jako je Čad.

Výzkum informoval o možnosti, že nejvíce budou trpět závažným průběhem nemoci covid-19 lidé s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a obezitou. Úroveň výskytu cukrovky v Africe je srovnatelná s jinými kontinenty, ale díky nedostatečné zdravotnické péči nemusí být u jedince diagnostikována, takže studie předpovídá, že bude horší průběh infekce i u lidí, kteří jsou považováni za zdravé.

Podle Kamaragiho studie naznačuje, že nemoci, které jsou přímým důsledkem špatného životního stylu ovlivňují průběh onemocnění covid-19 na rozdíl od nemocí, které se vyskytují u lidí v chudobě. „Je zde méně lidí, jejichž pozitivita (na covid-19) povede k horšímu průběhu až smrti,“ potvrdil Karamagi pro Guardian.