WHO: Šíření koronaviru v subsaharské Africe zrychluje

Dosavadní vývoj v Jihoafrické republice by podle krizového experta WHO Michaela Ryana "bohužel mohl sloužit jako předzvěst" a "varování před tím, co čeká zbytek Afriky".

"Jihoafrická republika prochází velmi, velmi vážnou situací. Myslím, že je to opravdu předznamenáním toho, čemu by mohl kontinent čelit, pokud nebudou zavedena další nutná opatření k poskytnutí podpory," uvedl.

V uplynulém týdnu JAR podle WHO zaznamenala 30procentní nárůst případů nákazy koronavirem, Keňa 37 procent, Madagaskar 50 procent, Zambie 57 procent a Namibie 69 procent. Dosud bylo podle pondělních dat WHO v Africe zaznamenáno 597.223 případů nákazy koronavirem včetně 9631 úmrtí. Podle dnešních informaci americké Univerzity Johnse Hopkinse se jen v JAR nákaza zatím potvrdila u 373.628 lidí a 5173 zemřelo.