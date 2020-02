Zemřel Daniel arap Moi, nejdéle vládnoucí keňský prezident. Dodnes vyvolává kontroverze

Podle BBC budou příznivci exprezidenta Moie na něj vzpomínat i jako na vlastence, který stál u zrodu nezávislé Keni v roce 1963. Jiní ho ale viní z porušování lidských práv, pronásledování opozice, autoritářství a rozsáhlé korupce. Také ekonomika země za jeho úřadování stagnovala.

Going back in history with 2nd president of the republic of Kenya #danielarapmoi @KBCChannel1 pic.twitter.com/wnlXDgfd8U — Caroline Kamau (@CarolNKamau) February 4, 2020

O úmrtí Moie informoval v prohlášení současný prezident Keni Uhuru Kenyatta, který označil Moie za vůdce boje za nezávislost a jednoho z největších Afričanů. Prezident rovněž vyhlásil národní smutek, vlajky tak budou staženy na půl žerdi až do exprezidentova státního pohřbu. Jeho datum zatím nebylo stanoveno.

Daniel arap Moi se narodil 2. září 1924. Po škole působil deset let jako učitel. V roce 1957 byl jako jeden z prvních černochů zvolen do legislativní rady, dřívějšího parlamentu za britské koloniální nadvlády. Od roku 1960 se účastnil jednání o nové ústavě a o nezávislosti země. Poté, co se v prosinci 1963 stal první prezidentem Keni Jomo Kenyatta, stal se Moi ministrem vnitra, jímž byl až do roku 1978.

Od ledna 1967 byl Moi zároveň viceprezidentem a po smrti Kenyatty v roce 1978 převzal vedení země. Z počátku byl velmi populární a snažil se být blízko lidu. Pokusu o puč v roce 1982 Moi využil k upevnění své vlády a represím vůči svým odpůrcům. Prosadil tehdy také změnu ústavy, která v zemi povolila jen jednu politickou stranu. Pluralitní systém obnovil pod domácím tlakem v roce 1991. U moci se ale Moi udržel až do prosince 2002, poté už kvůli změně ústavy nesměl znovu kandidovat.