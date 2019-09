Zemřel diktátor Robert Mugabe. Zruinoval Zimbabwe, sám si užíval luxusu

Mugabe vládl státu na jihu Afriky "železnou rukou" od získání nezávislosti na někdejší koloniální mocnosti Británii v roce 1980 až do chvíle, kdy rezignoval pod tlakem armády v roce 2017.

O Mugabeho úmrtí na twitteru informoval také současný prezident Emmerson Mnangagwa. Ten ve svém příspěvku Mugabeho označil za " otce zakladatele Zimbabwe" a uvedl, že jeho smrt oznamuje s "hlubokým zármutkem".

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)