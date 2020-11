Zemřel súdánský expremiér Sádik Mahdí (†84), před pár týdny se nakazil koronavirem

Čtyřiaosmdesátiletý Mahdí byl posledním demokraticky zvoleným premiérem této východoafrické země, svržen byl v roce 1989 při vojenském puči, jež do čela země vynesl na 30 let Umara Bašíra.

Politikova rodina minulý měsíc oznámila, že se Mahdí nakazil koronavirem. Po krátkém pobytu v nemocnici v Súdánu byl převezen na léčbu do SAE, kde byl s covidem-19 hospitalizován tři týdny. Virem se nakazilo i několik členů jeho rodiny a představitelů Lidové strany Umma, jíž Mahdí předsedal.

